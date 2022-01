Lukaku, Granovskaia furibonda. “Inter? L’unica via percorribile per Romelu è…”

Molti si chiedono se davvero Lukaku possa tornare all’Inter, oppure se possa lasciare il Chelsea per un altro club inglese, magari il Tottenham di Conte

L'intervista rilasciata a Sky Sport ha gettato un enorme punto di domanda sul futuro di Romelu Lukaku . Il centravanti belga sembra aver infatti rotto con l'ambiente Chelsea dopo soli cinque mesi dal suo arrivo, senza aver fatto i conti però con Marina Granovskaia, che, secondo il Corriere della Sera, ha preso malissimo le sue parole: "È furibonda per le parole di Lukaku, ritiene inammissibile che un professionista strapagato si comporti così. E ha preteso che si intervenisse subito in modo forte, deciso, senza esitazioni. Molti si chiedono se davvero Lukaku possa tornare all’Inter, oppure se possa lasciare il Chelsea per un altro club inglese, magari il Tottenham di Conte".

Che ne sarà dunque del belga? Così il quotidiano: "Al momento tutte le strade sembrano sbarrate, sia per i costi di un’operazione che nessuno si può permettere, sia perché Abramovich non vuole nemmeno sentir parlare di un ipotetico divorzio. L’unica via percorribile è quella della riconciliazione con il Chelsea. Occorreranno tutte le capacità diplomatiche del suo agente Pastorello per riuscire a portarla a compimento. Anche per lui, però, ci sono aspetti misteriosi nell’intervista di Lukaku, ad esempio quando Romelu parla del possibile rinnovo di contratto con l’Inter. Nessuno, mai, ha anche solo ipotizzato questa eventualità, anche perché il club nerazzurro era alle prese con il problema opposto: il taglio dei costi e, di conseguenza, degli ingaggi. E allora, com’è venuta in mente a Lukaku un’idea del genere?".