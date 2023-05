Lukaku, chance ridottissime di rimanere all’Inter. “Servono tre condizioni perché resti”

"Oggi le possibilità di vedere Romelu ancora in nerazzurro la prossima stagione sono ridottissime. Perché avvenga, sull’asse Milano-Londra devono contemporaneamente verificarsi queste tre condizioni. La prima: che Pochettino, probabile futuro tecnico del Chelsea, decida di non contare su Romelu, cosa che non è per nulla scontata. La seconda: che l’Inter si qualifichi per la Champions. La terza: che il Chelsea accetti un prestito quasi gratuito e il belga si riduca sensibilmente l’ingaggio. Un rinnovo con i costi attuali non è finanziariamente sostenibile per l’Inter", riporta La Gazzetta dello Sport