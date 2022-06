Lukaku, Inter non perde tempo: vuole chiudere in 48-72 ore, i prossimi passi

Entro il 30 giugno. L’Inter ha una deadline chiara per chiudere il colpo Romelu Lukaku e le parti sono in costante contatto per ridurre la distanza sull’asse Milano-Londra. Fondamentali i benefici del Decreto Crescita di cui usufruire entro la fine del mese. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dopo gli aggiornamenti odierni tra Inter e Chelsea.

L’Inter, dal canto suo, è pronta ad affondare il colpo al primo spiraglio. Pur avendo a disposizione due settimane, il piano della dirigenza nerazzurra è quello di definire tutto entro domenica. La distanza tra i 10 milioni offerti per il prestito secco e i 15 richiesti è considerata colmabile, ma l’unica strada è - come si suol dire - battere il ferro finché è caldo. Ecco perché, dopo il nuovo incontro tra Lukaku e i Blues, toccherà a Marotta, pronto a piazzare la mossa decisiva. I contatti con il belga sono costanti e la strategia (non solo quella dei prossimi giorni) è stata pianificata con attenzione anche per non rischiare di irritare il Chelsea. I vertici nerazzurri si sono ripromessi di provarci fino all’ultimo giorno utile, ma la volontà è quella di chiudere in 48-72 ore, così da potersi concentrare sulle tante altre operazioni già intavolate, sia in entrata che in uscita”, si legge sul sito della rosea.