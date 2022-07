Lukaku, con l’Inter obiettivo 100 gol: “E succederà una cosa mai vista”

"Una partenza mai vista". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulla nuova avventura all'Inter di Romelu Lukaku . Il centravanti belga sosterrà infatti in nerazzurro la prima vera preparazione completa, considerato il ritardo nel suo acquisto nel 2019 e il ritiro posticipato causa Covid nel 2020. Scrive il quotidiano: "Sarà tutto diverso: vacanze regolari, ripresa regolare e preparazione regolare, con l’obiettivo di arrivare al debutto in campionato, il 14 agosto, già in buone condizioni, per poi raggiungere la piena forma, magari, entro la quinta giornata, quella del primo derby con il Milan.

Come si può ben intuire, una partenza migliore rispetto alle altre, già notevoli, vorrebbe dire fare il vuoto: per Lukaku, ma soprattutto per l’Inter. Senza più Big Rom, un anno fa, l’avvio interista fu piuttosto lento, tanto da accumulare ben 7 punti di distacco dal Napoli capolista dopo sole 8 giornate. È vero che poi ci fu la rimonta, ma quello sforzo, probabilmente, venne pagato nel girone di ritorno. Il totem belga, insomma, sarà l’“arma” per non correre più lo stesso rischio e per mettersi subito gli avversari alle spalle. Magari con un altro traguardo da raggiungere a fine torneo: il bottino di 100 gol segnati, dopo gli 84 dello scorso campionato (senza Lukaku) e gli 89 nell’anno dello scudetto. Il mix tra il gioco di Inzaghi, che mette tutti nelle condizioni per segnare, e l'efficacia di Big Rom sembra il modo migliore per raggiungerlo".