Lukaku è stato chiaro: nessun ritorno al Chelsea. Inter, stretto un patto con l’agente

Patto con l'agente

Come scrive calciomercato.com, già dalla scorsa estate esiste un patto non scritto per cementare il futuro di Lukaku all'Inter. L'attaccante belga è stato chiaro con il suo avvocato Ledure e con il Chelsea: non ha la minima intenzione di fare ritorno a Londra. Una presa di posizione che ha permesso alla dirigenza nerazzurra di stringere un patto con il rappresentante del giocatore, che si è impegnato a garantire quantomeno il rinnovo del prestito per un'altra stagione. Accordi non scritti fra dirigenti, agenti e società, anche se tutto è ancora possibile, anche che la stessa Inter possa cambiare idea. I vertici nerazzurri non hanno fretta, e questo per due motivi: il primo, le condizioni di Lukaku, che dovrà dimostrare di essere pienamente recuperato dopo aver saltato ben 11 gare ufficiali. Il secondo, il futuro societario del club, che potrebbe anche non vedere più la famiglia Zhang al comando.