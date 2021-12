Lukaku: “Inter, scusa! Ho sbagliato con i tifosi. Voglio tornare e non a fine carriera”

Il belga, che non sta vivendo un grande momento al Chelsea, mostra tutta la sua nostalgia per l'Inter in una lunga intervista a Sky Sport

Daniele Mari

Torna a parlare Romelu Lukaku. E torna a parlare di Inter. Il belga, che non sta vivendo un grande momento al Chelsea, mostra tutta la sua nostalgia per l'Inter in una lunga intervista a Sky Sport.

"Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Questa è una cosa che, dopo 2 anni in Italia dove ho lavorato tantissimo con la squadra dell'Inter e i preparatori, rimarrà con me per sempre. Non sono contento con la situazione al Chelsea, è normale. Penso che il mister ha fatto una scelta, ha cambiato modulo ma io non devo mollare, continuo a lavorare, sono un professionista. Non sono contento, è normale, ma sono un lavoratore e non devo mollare"

Si passa a parlare di Inter:

"Passata una vita dalla scorsa estate? E' passato di tutto. Non doveva andare come è successo, come ho lasciato l'Inter. Come ho comunicato con i tifosi, mi dà fastidio. Non è il momento giusto adesso ma neanche quando sono andato via era il momento giusto. Ora è giusto parlare, ho l'Inter nel cuore e tornerò a giocare là. Lo spero veramente. Sono innamorato dell’Italia, questo è il momento di parlare e di far sapere alla gente cosa è successo veramente senza parlare male delle persone perché io non sono così"

"Messaggio ai tifosi? Primo, voglio chiedere scusa ai tifosi dell'Inter. La maniera come me ne sono andato, doveva essere in un altro modo. Dovevo parlare prima con voi tifosi perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me per sempre. Spero dal profondo del cuore di tornare all'Inter non a fine carriera ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più"