Pastorello: “Lukaku all’Inter e non alla Juve anche grazie ai tifosi. Ma se Dybala…”

Intervenuto a Sky Sport, l’agente Federico Pastorello è ritornato sulla trattativa che ha portato Romelu Lukaku all’Inter: “Romelu aveva espresso il desiderio di andare via dalla Premier dopo tantissimi anni nei quali aveva già espresso il suo valore. Lui è un ragazzo con un grande cuore, ha bisogno di sentirsi amato: questo ha fatto la differenza, ha capito subito il calore e l’affetto dei tifosi dell’Inter rispetto a quelli della Juventus. I bianconeri sono da tanti anni il miglior club in Italia, l’arrivo di Lukaku alla Juve avrebbe fatto piacere a molti, ma per l’Inter l’acquisto di Romelu è stato una svolta dopo l’arrivo di mister Conte e il tentativo di cambiare per aprire un ciclo vincente. Lui questa cosa l’ha percepita subito, ha avuto subito feeling con i tifosi nerazzurri, si è sentito più voluto all’Inter, anche se il mancato accordo tra Dybala e Manchester United è stato determinante.

Il trasferimento più importante? Senza dubbio quello di Lukaku. Quello più difficile è stato il passaggio di Lichtsteiner dalla Lazio alla Juventus. Fu una trattativa lunga quattro mesi. Per Lukaku c’è stato un passo importante fato da Zhang e Conte, è stata fatta dall’Inter l’offerta giusta“.