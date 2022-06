Lukaku, è già grande feeling con Inzaghi. E spunta un patto con un obiettivo comune

"Al tecnico interista erano bastati 15 giorni ad agosto 2021 per capire quale diamante grezzo sia Lukaku: mai dal vivo aveva visto quella stessa potenza fisica. E per questo, l’addio inaspettato per le sterline del Chelsea lo aveva ferito: non era stato un tradimento, certo, ma a lungo il rimpianto è bruciato sotto pelle. Quando poi si è aperta una piccola breccia per farlo tornare a casa, Simone non solo ha dato il benestare all’operazione, ma ha fatto intendere a tutto il club che quella era la strada prioritaria per rovesciare il tavolo scudetto", spiega La Gazzetta dello Sport.