Lukaku, tabù Juventus: un gol per la finale e per cancellare lo scontro con Ibrahimovic

Momento di flessione per Romelu Lukaku: l’attaccante belga, dopo aver trascinato l’Inter nel 2020, con l’anno nuovo sta attraversando un periodo di forma meno brillante, andando a segno solamente in tre occasioni (contro la Fiorentina in Coppa Italia e contro Crotone e Benevento in campionato).

Per tentare l’impresa contro la Juventus, come scrive il Corriere dello Sport, c’è bisogno della sua miglior versione: “(Le cifre) di Lukaku sono eccellenti. A differenza delle sue ultime uscite, che, invece, non sono state particolarmente brillanti. E’ vero che c’è stata anche la doppietta rifilata al Benevento, ma comunque dentro una partita spenta e svogliata. E’ comprensibile un momento di flessione nel corso di una stagione, soprattutto per un giocatore che raramente resta a guardare i compagni. E, guardando all’anno passato, Big Rom ebbe una frenata simile proprio nel mese di gennaio. Ad ogni modo, la sua utilità resta fuori discussione. Pure l’altra sera al Franchi, ad esempio, si è fatto sentire più nell’area nerazzurra, con una serie di respinte e ribattute, che in quella viola.

Tuttavia, contro la Juventus, con cui è sempre rimasto a secco, serve uno dei suoi squilli. Sarà il modo migliore per mettere definitivamente da parte le scorie dello scontro con Ibrahimovic che forse ancora lo condizionano“.