Lukaku, ora il Mondiale può iniziare: Martinez ha già deciso come utilizzarlo

Roberto Martinez , commissario tecnico del Belgio , è stato chiaro. Romelu Lukaku è in anticipo rispetto al programma di recupero stilato, ma domani non sarà in campo dal primo minuto contro il Marocco. Giunge però un'importante novità sul belga, riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Si legge infatti: "Romelu Lukaku in panchina. Questa è l’indicazione per la sfida di domani tra Belgio e Marocco, seconda gara del girone F. La decisione sembra già presa, perché gli ultimi due allenamenti in gruppo hanno dato risposte molto positive. A meno di sorprese negative della seduta di oggi pomeriggio, dunque, il Mondiale di Lukaku può finalmente iniziare. Nessun rischio, però. Nessuna maglia da titolare: troppo decisivo, per il Belgio, avere Lukaku in condizione per il resto del torneo".