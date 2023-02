Inter, sprazzi di vero Lukaku: segnali positivi con l’Atalanta, Big Rom torna a essere fattore

La strada per tornare ai suoi massimi livelli è ancora lunga, ed è lui il primo a esserne consapevole, ma quelli visti ieri contro l'Atalanta sono stati sprazzi di vero Lukaku. Soprattutto nel secondo tempo, il belga è tornato a essere un fattore per il gioco dell'Inter . Ora mancano altri minuti e gol per tornare ai livelli dell'epoca Conte, ma la strada intrapresa sembra quella giusta. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Una serata come quella di ieri la aspettavano tutti. Lui per primo. Soprattutto nella seconda frazione del match contro l’Atalanta, Lukaku è tornato a essere un “fattore”. Come nell’anno dello scudetto di Conte e nella stagione precedente, quella delle 34 reti, suo record personale. Venticinque minuti di ottimo spessore contro la Dea, dopo una primo tempo così così, non bastano per cantare vittoria, per dire che Big Rom è del tutto recuperato. Il segnale lanciato di fronte agli uomini di Gasperini però è stato di quelli importanti. Romelu è tornato a essere il faro del gioco".