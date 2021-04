Lukaku, gol e record per lo scudetto dell’Inter: Rom può raggiungere due grandi

Romelu Lukaku spinge. Per lo scudetto dell'Inter, per i suoi record. L'attaccante belga sta mantenendo ritmi realizzativi impressionanti

Romelu Lukaku spinge. Per lo scudetto dell'Inter , per i suoi record. L'attaccante belga, infatti, sta mantenendo ritmi realizzativi davvero impressionanti, che lo hanno messo sulla scia dei grandi della storia nerazzurra. Scrive Tuttosport:

"Lukaku finora ha segnato 27 gol in 36 partite stagionali. All’orizzonte c’è quota 30 e sarebbe per lui la seconda annata consecutiva, giocando però molte meno partite rispetto a dodici mesi fa, quando chiuse a 34 reti, ma in 51 gare. Così facendo, entrerebbe in un ristretto club: prima di lui, un certo Giuseppe Meazza (biennio ’28-30) e l’ungherse Istvan Nyers (’49-51)".