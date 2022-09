Lukaku, c’è solo l’Inter: sì al rinnovo del prestito, in futuro niente più Chelsea

L'attaccante belga è ormai prossimo al rientro in campo. E ha tutte le intenzioni di rimanere in nerazzurro

Fabio Alampi

Il futuro di Romelu Lukaku sarà all'Inter: è questo il desiderio del centravanti belga, ormai prossimo al rientro in campo. L'ipotesi di un ritorno al Chelsea è un pensiero che non lo sfiora nemmeno, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter tutta sa che esiste un’unica medicina per guarire da questo strano malessere. Da Simone Inzaghi alla coppia Marotta-Ausilio tutti sono consapevoli che è Romelu Lukaku l'uomo del destino. Il belga, dopo un mese di infortunio per colpa di un flessore ballerino, con la Roma tornerà nel suo amato mondo, nel San Siro nerazzurro. E lo fa per restare a lungo: era già la sua idea in partenza quando ha partorito questo nuovo, spericolato atterraggio su Milano e non l'ha cambiata".

Niente più Chelsea

"Ha saputo dell'esonero di Tuchel, "nemico" al Chelsea, la squadra che possiede ancora il suo cartellino. Neanche il fatto che si sia poi insediato un tecnico di mentalità diversa rispetto al tedesco, quel Graham Potter potenzialmente più motivato nel richiamare il gigante in Blues, ha fatto breccia nel cuore di Rom. Non c'è la minima nostalgia di Londra e, in assoluto, della dorata Premier League, campionato con il quale il belga ha ormai bisticciato: certe critiche sprezzanti, a volte volgari, hanno lasciato ferite profonde. Impossibile sapere ora quanto l'andamento della stagione interista possa modificare il suo umore, ma il voto belga per l'Inter è davvero consapevole, solido. Come l'amore per la città, che sta riscoprendo un po' alla volta.

[...] Anche per questa minuta umanità Milano gli piace al punto di non volerla lasciare presto. Per questo l'accordo sulla parola per rinnovare il prestito, costato finora 8 milioni, dovrebbe essere confermato a fine stagione a prescindere dai risultati, anche perché il rapporto di granito tra il presidente Blues Todd Boehly e Roc Nation, la società che cura gli interessi di Big Rom e fondata da Jay Z, non nasce ieri. Il rapper ha portato negli anni diversi giocatori ai Dodgers e intavolato partnership commerciali per quasi 20 miliardi di dollari: sono noccioline i 115 milioni che il Chelsea può aver buttato dalla finestra per il belga".

Ritorno in campo

"L'infortunio avrà pure interrotto il decollo di Romelu, ma il recupero va talmente bene da poter pensare subito positivo. Nell'incrocio delicatissimo tra Roma di Mou e Barça di Xavi, Simone si potrà affidare mani e piedi a lui: il belga, infatti, non è solo il centravanti che risolve in zona gol o la palla di demolizione che abbatte i muri avversari, ma soprattutto è un potente antidepressivo. Da fuori Lukaku ha visto la sua Inter mogia, senza mordente, divorata dall'ansia: a lui il compito di una ricarica di energia positiva. Tornato a lavorare da solo, Rom in settimana faticherà con la squadra. E oggi, in una domenica di riposo per gli altri reduci di Appiano, sarà al campo col collega Calha. Se il controllo medico di martedì, di routine per distrazioni muscolari come questa, darà come atteso esito positivo, e non ci saranno nuovi intoppi, il percorso di recupero sarà completato".