GdS – Lukaku, la risonanza magnetica slitta. Ma parte comunque per il Mondiale

Slitta la risonanza magnetica per Romelu Lukaku. Oggi l'attaccante dell'Inter si è sottoposto a terapie e lavoro personalizzato col Belgio

Alessandro Cosattini

Slitta la risonanza magnetica per Romelu Lukaku. Oggi l'attaccante dell'Inter si è sottoposto a terapie e lavoro personalizzato col Belgio, secondo il piano di recupero concordato con la nazionale. Non si sottoporrà però in queste ore ai controlli di rito, svela La Gazzetta dello Sport:

"Romelu Lukaku partirà domani con il Belgio per il ritiro in Kuwait. Non è ancora guarito e la certezza assoluta che potrà partecipare al Mondiale in Qatar non c'è, ma Big Rom resterà per il momento nella lista dei 26 che è stata annunciata giovedì dal ct Martinez. L'indicazione è arrivata dopo che oggi non è stata effettuata la risonanza magnetica prevista da giorni. Probabilmente, visti i recenti progressi, lo staff medico dei Diavoli Rossi ha deciso di effettuarla lunedì prossimo ovvero a 48 ore dal via del Mondiale del Belgio. Magari dopo aver testato la risposta del muscolo che sarà sollecitato nei primi allenamenti sul campo. Big Rom li svolgerà nell'Emirato che si affaccia sul Golfo Persico nei prossimi giorni.

Il piano ad hoc — Romelu sta provando a superare la ricaduta alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro. Ha iniziato con terapie ed esercizi che gli consentissero di non perdere del tutto il tono muscolare, soprattutto della parte superiore del corpo. Da qualche giorno ha aggiunto anche la cyclette e un po' di palestra. "Particolari" non di poco conto che portano molti a pensare positivo. Soprattutto il bomber interista che oggi si è presentato nel ritiro della nazionale a bordo di un Suv grigio e con due grandi valigie. Un segnale chiaro, quello delle valigie, che partirà con l'intenzione di restare con la nazionale. Non prenderà parte all'amichevole di venerdì con l'Egitto e non sarà in panchina per l'esordio ai Mondiali di mercoledì 23 contro il Canada. Lo staff medico però è convinto che, grazie allo specifico lavoro svolto negli ultimi 15 giorni, possa essere a disposizione durante la manifestazione. E per questo nei prossimi giorni, al caldo del Kuwait, proverà a correre da solo sul campo.

Slitta la risonanza — Come noto il Belgio può sostituire Big Rom nella lista dei 26 fino alle 20 italiane di martedì 22 ovvero 24 ore prima dell'esordio contro il Canada. Da qui la volontà di rimandare fino alla prossima settimana la risonanza magnetica: l'obiettivo è avere praticamente all'ultimo momento un quadro il più chiaro possibile della situazione. La sensazione però è che Lukaku sarà aspettato ben oltre l'inizio della prossima settimana. La "scommessa" è di vederlo in campo durante il Mondiale. L'Inter chiaramente è spettatrice interessata, si tiene in contatto con i medici del Belgio e con il giocatore nella speranza che tutto vada per il meglio", si legge sul sito della rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)