Gds – Inter, Lukaku a San Siro non perdona: i numeri del belga. E c’è un dibattito sempre acceso

Per Romelu Lukaku quella contro lo Spezia sarà la gara numero 300 tra Serie A e Premier. In questo inizio di stagione Big Rom è partito alla grande (10 reti in 11 presenze, capocannoniere di A in condominio con Cristiano e Ibrahimovic) e in casa ha sempre fatto gol. Con l’attaccante belga in campo, a San Siro l’Inter parte sempre dall’1-0.

“In campionato è la certezza che in casa il cartellino lo timbra: 5 gol in 5 partite. In bianco, in casa, ci è andato in Champions con Real e Shakhtar: ricordare che sono stati gli stop fatali per il cammino europeo è un argomento nel dibattito sempre acceso sulla Lukaku-dipendenza dell’Inter. Nelle 25 partite di campionato in cui ha segnato in nerazzurro, solo due volte non è bastato a evitare la sconfitta – col Bologna l’anno scorso e col Milan due mesi fa -, tre volte è finita in pari e venti volte è stato sinonimo di vittoria. Le coincidenze sono fatte diversamente“, si legge sulla Gazzetta dello Sport

(Gazzetta dello Sport)