Lukaku riabbraccia San Siro e spera in uno spezzone di gara. Ha una promessa da mantenere

"Un periodo difficile, reso ancora più complesso dalla crisi di risultati vissuta dalla squadra a settembre. Romelu ha sofferto a vedere i compagni in difficoltà, non si è perso una partita a San Siro ma nelle trasferte ha dovuto restarsene da solo, davanti alla tv. Il recupero è stato lento, perché con quel fisico imponente e quella muscolatura esplosiva non si può mica scherzare, né tantomeno rischiare di forzare i tempi. Ma adesso l’infortunio è alle spalle e la condizione è migliorata molto rispetto all’ultima settimana: Inzaghi non lo ha convocato per Firenze proprio per permettergli di lavorare ancora e ritrovare la forma migliore. Da domenica, Lukaku è tornato a lavorare in gruppo, prima parzialmente e poi interamente. E ieri è arrivato il semaforo verde per la convocazione. Per la gioia di Inzaghi, ma pure di tutto il popolo nerazzurro".