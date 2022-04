Lukaku, ecco lo sponsor migliore per l’Inter. Ai piani alti interisti non escludono…

L'attaccante belga continua a spingere per un clamoroso ritorno a Milano e i dirigenti nerazzurri adesso ci pensano

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di Romelu Lukaku . Da quando è tornato a vestire la maglia del Chelsea, Big Rom ha incontrato non poche difficoltà. Lo stile di gioco dei Blues che poco si concilia con le sue caratteristiche e il difficile rapporto con Thomas Tuchel. Tutti ingredienti che spingono il belga a voler tornare a Milano, lì dove ha disputato due anni ad alti livelli fino a vincere lo scudetto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nei piani alti interisti non escludono più al 100% la possibilità di un ritorno.

"Anzi, lo sponsor migliore per i nerazzurri arriva direttamente dalla nazionale belga che sogna di interrompere l’eterno digiuno in Qatar. Il c.t. Martinez non ha solo fatto una previsione sul futuro ( «Mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate e che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali: mi riferisco a Lukaku e Hazard»), ma ha parlato più volte con Rom, non convocato per le ultime due amichevoli. Hanno convenuto sull’obbligo di mettere benzina in vista del Mondiale e di cercare una nuova avventura fuori Londra. In fondo, entrambi hanno visto che addosso a Lukaku niente sta meglio del nerazzurro".