Lukaku: “L’amore degli interisti mi ha fatto scattare qualcosa. Dopo l’EL mi sono detto…”

Le parole del belga a L'Uomo Vogue: "In Italia l'amore è diverso perché è appassionato, si sente che viene dal cuore"

L'esempio più lampante è quando, dopo la finale di Europa League, dopo tutto quello che è successo, la risposta emotiva che c'è stata mi ha dimostrato che la gente mi voleva veramente bene perché ho ricevuto più affetto che negatività. Nonostante la sconfitta. E' lì che mi è scattato dentro qualcosa che mi ha fatto dire che avrei fatto qualsiasi cosa avessi potuto per far vincere la mia squadra. Ma anche per aiutare i miei compagni per essere un bravo compagno di squadra, per farmi trovare pronto dall'allenatore per qualsiasi evenienza. In definitiva, per cercare di vincere. E quando abbiamo vinto, tutto il gruppo Inter ha ricevuto un amore più grande perché abbiamo fatto vincere qualcosa ai tifosi dopo tantissimo tempo. Per questo l'affetto che stiamo ricevendo adesso è molto diverso".