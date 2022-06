Gds – Lukaku, Zhang lo vuole a meno di 10 mln. No su Bastoni. Si fa oggi?

Il punto della Gazzetta dello Sport sull'affare che è entrato nel vivo in queste ore e potrebbe concretizzarsi da un momento all'altro

Daniele Vitiello

Romelu Lukaku da suggestione per l'Inter si sta trasformando in un'ipotesi molto concreta. Come raccontato da Sky in queste ore, il Chelsea ha finalmente fissato un prezzo: 10 milioni più bonus. "Affare fatto? Ancora no", scrive la Gazzetta dello Sport. "Per il gol manca ancora qualche metro. Perché i dirigenti hanno avuto l’indicazione della proprietà, ovvero dal presidente Steven Zhang, di trattare ancora, per provare a limare l’intesa".

In casa nerazzurra quindi si riflette sui contorni dell'operazione, provando a strappare uno sconto: "Zhang ha cominciato a farlo già da ieri, da quando l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio - a Forte dei Marmi proprio come Steven - l’hanno messo al corrente dello stato d’avanzamento della trattativa. L’operazione si fa in prestito secco, l’unica via possibile fin dal primo momento per l’Inter. Ma per il club resta comunque un’operazione dispendiosa dal punto di vista economico, al limite dello “spericolato”: 22 milioni di esborso tra costo del prestito e ingaggio per avere in rosa un calciatore una sola stagione, senza aver dunque la possibilità di patrimonializzarlo".

Gli inglesi hanno provato fino all'ultimo ad inserire eventuali contropartite, ma dall'Inter non è arrivata alcuna apertura. Spiega la Gazzetta: "L’ultimo nome chiesto dagli inglesi, dopo quello di Dumfries della scorsa settimana, è stato quello di Bastoni. Tuchel ha provato a sondare il terreno, ma la risposta dell’Inter è stata ferma. È qui che il Chelsea ha allora per la prima volta fatto un numero. prima rispedendo al mittente al proposta avanzata dall’Inter, ovvero 5 milioni più 3 di bonus presentata la scorsa settimana. E poi fissando a quota 10 il prezzo del prestito, più bonus in realtà non automatici, ma legati alle vittorie doi squadra nella prossima stagione. Tutto fatto? Non ancora. L’indicazione di Zhang, dopo un confronto avuto con l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, è stata quella di continuare a trattare".

Ci si riaggiornerà quindi tra qualche ora: "L’Inter conta di chiudere tra oggi e domani. E il giocatore aspetta impaziente. Nelle ultime ore è rimasto in contatto costante con i protagonisti della trattativa. È in vacanza, il suo telefono non ha smesso un attimo di ricevere messaggi. La linea è calda, da un momento all’altro può arrivare la telefonata che aspetta da 10 mesi".