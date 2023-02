GdS – Main sponsor Inter, trattativa avanzata tra Emirati ed Arabia: i dettagli

La questione main sponsor è prioritaria in casa inter. L'area corporate - riferisce La Gazzetta dello Sport - sta lavorando per sostituire Digitalbits che finora non ha saldato le rate per la sponsorizzazione della divisa della prima squadra in questa stagione. Al momento il club nerazzurro ha deciso di non togliere la blockchain di proprietà di Al Burgio e probabilmente resterà fino a fine anno. A meno che la trattativa con il nuovo sponsor non venga chiusa subito e il nuovo marchio non richieda di un'esposizione immediata sulle maglie. Si tratta di un'azienda legata al mondo del turismo.