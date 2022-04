Mai visto un Perisic così: Inter, non puoi permetterti di perderlo in estate

Alla veneranda età di trentatrè anni – li ha compiuti a febbraio – Perisic è diventato ciò che non era mai stato in carriera

Uno degli MVP assoluti di questa stagione dell'Inter è sicuramente Ivan Perisic. Il croato ha infatti trovato quella continuità che nel corso della carriera gli è mancata ed è ora uno dei quinti migliori d'Europa. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, il club dovrà valutare bene cosa fare di lui in futuro: "Alla veneranda età di trentatrè anni – li ha compiuti a febbraio – Perisic è diventato ciò che non era mai stato in carriera. I piedi dolci li ha sempre avuti, ovviamente, perché quelli te li consegna la natura, e anche il fisico per correre, correre, correre. Ma queste qualità, è noto, non sono sufficienti per essere un campione totale: occorrono la testa, l’applicazione, la concentrazione, la continuità, lo spirito di sacrificio.