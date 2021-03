Mancini: “Barella titolare? Può giocare dal 1′. Sensi si allena e valuteremo”

Il tecnico dell'Italia ha parlato alla vigilia della sfida con l'Irlanda del Nord anche dell'impiego dei giocatori dell'Inter

"Era stanco, credo fosse dovuto all'affaticamento post-Covid e in accordo col Psg abbiamo pensato che fosse meglio non prendersi alcun rischio".

Fra Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania si alterneranno davanti Immobile e Belotti: "Abbiamo tre partite ed è importante far recuperare i ragazzi, vengono da una stagione molto faticosa, non si può far giocare lo stesso calciatore per tre gare di seguito. Hanno tutti qualità e si alterneranno".