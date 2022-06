Inter, Marotta annuncia Lukaku: “Quando arriva? Penso stasera”. Su Dybala…

L'amministratore delegato nerazzurro si sbilancia sul ritorno in Italia dell'attaccante belga: questione di ore

Conto alla rovescia per il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku . Operazione ormai definita, come confermato direttamente dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Queste le sue parole rilasciate all'uscita della sede della Figc a Roma al termine del Consiglio federale: "Quando arriva Lukaku? Penso stasera".

Questione di ore insomma, a Milano è tutto pronto per il Lukaku-bis. Nessuna parola se non un sorriso, invece, alle domande sulla situazione di Paulo Dybala, come riporta La Gazzetta dello Sport.