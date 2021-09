Marotta-Ausilio, gran lavoro nel rischio di affogare. Confermati meccanismi vincenti

Il focus della Gazzetta dello Sport sottolinea i meriti dei due dirigenti nerazzurri

Tra le big, ma non solo, è emersa tutta la bravura del tandem di viale della Liberazione in un momento piuttosto particolare. Spiega Pedullà: "Le big sono molto funzionali, il lavoro migliore l’ha fatto l’Inter sull’asse Marotta-Ausilio, semplicemente perché c’erano onde altissime e il rischio era quello di affogare. Dalla cessione di Hakimi al bis di Lukaku, in condizioni di normalità qualsiasi club sarebbe uscito con un organico inferiore. Non è certo il caso dell’Inter, a conferma che i meccanismi di una volta (un amministratore-d.g. che protegge e responsabilizza il direttore sportivo) sono spesso quelli vincenti. Alla larga da esperimenti che creano soltanto confusione".