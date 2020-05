Inter, Marotta e Ausilio a caccia del ‘nuovo Maicon’: proposto un grande ex

L’Inter è alla ricerca di un nuovo Maicon. Marotta e Ausilio sognano di replicare il colpo di Branca, che nell’estate 2006 acquistò il brasiliano dal Monaco. Secondo Calciomercato.com, sono quattro i nomi nel mirino della dirigenza nerazzurra: in pole c’è Thomas Meunier, in scadenza a fine stagione con il Paris Saint-Germain e nel mirino del Borussia Dortmund, a caccia del sostituto di Achraf Hakimi.

Proposti anche Nelson Semedo del Barcellona e il grande ex Joao Cancelo del Manchester City: i due potrebbero scambiarsi le maglie, con blaugrana e Citizens che trattano lo scambio, mentre sempre in Catalogna i nerazzurri seguono Emerson Royal, classe 1999 di proprietà del club spagnolo e in prestito in questa stagione al Betis.