Inter, Marotta: “Mercato? Rinconfermato l’80% della formazione. Daremo a Inzaghi…”

Le parole del CEO Sport: "Sappiamo che da qua a fine agosto dovremo cercare di mettere a disposizione di Inzaghi una squadra competitiva"

Intervenuto ai microfoni di RSI, Beppe Marotta , CEO Sport dell'Inter, ha parlato così della situazione del club nerazzurro legata al mercato: "E' un momento difficile per gli operatori di mercato però rientra nella routine di un dirigente. Sappiamo che da qua a fine agosto dovremo cercare di mettere a disposizione di Inzaghi una squadra competitiva: già lo è visto che viene confermato quasi l'80% della formazione. Questo non può che essere un punto di partenza importante e di riconoscimento di un gruppo che l'anno scorso ha raggiunto un traguardo straordinario.

L'Europeo vinto dalla Nazionale? E' la logica espressione del nostro calcio fatto di grandi giocatori e talenti: questo non può che essere uno spot importante per i club che devono avere coraggio di valorizzare i giovani del proprio settore giovanile sempre in simbiosi con le critiche che in Italia rappresentano un aspetto di forte pressione per gli allenatori e per i club stessi", ha concluso Marotta.