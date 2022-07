Marotta: “Dybala e Bremer, ecco com’è andata. Skriniar? Ai tifosi dell’Inter dico…”

"Dybala? Se n'è parlato tanto. Posso semplicemente dire che è un ragazzo serio, un gran professionista, ma come ho detto in tempi non sospetti eravamo e siamo a posto in un settore offensivo di grande valore. Non c'era spazio non perchè non fosse bravo, ma perchè non c'era la necessità. Poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così: oggi l'Inter ha un reparto avanzato di grande valore e ce lo teniamo ben stretto. Dybala lo vede bene a Roma, penso che possa essere la piazza ideale per lui, dove possa sentirsi un leader. Non dico erede di Totti, ma è un calciatore che può dare soddisfazioni agli spettatori con le sue giocate. Gli auguro ogni bene".