Marotta: “Lukaku ama l’Inter. Nel 2023 vogliamo il trofeo che ci è mancato quest’anno”

"Vogliamo ricominciare con una grande carica agonistica e con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni. La nostra società, per la storia che rappresenta, deve essere ambiziosa. L'ambizione è un motivo di orgoglio, non di certo di superbia. Il 4 gennaio dobbiamo cercare di essere competitivi, cercando di ottenere un grande risultato contro il Napoli che ha dimostrato fino a questo momento di essere la squadra più forte. Argentina campione? Siamo molto felici per Lautaro e Correa. La vittoria del Mondiale rappresenta l'aspetto più importante nella carriera di un giocatore. Siamo fiduciosi che Lautaro possa ricevere una carica grande per dimostrare a San Siro, e non solo, tutte le sue qualità. Lukaku? Ama l'Inter, l'abbiamo capito trascorrendo con lui intere giornate. E' alle prese con questo fastidio muscolare, credo si sia ristabilito in pieno. Deve ritrovare la giusta condizione, ma ha grandi motivazioni e ci aspettiamo cose importanti da lui. Il palmarès dell'Inter è ricco e speriamo che nel 2023 arrivi quel trofeo che non è arrivato nel 2022".