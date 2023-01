Marotta: “Skriniar? No fretta, ottimismo sincero sul rinnovo. Scudetto? Tante chance Napoli”

"La ricetta? Partita secca con tante componenti in gioco, dobbiamo affrontarla con motivazioni e organizzazione, sperando tutto possa andare al meglio. Credo siamo onorati di giocare una partita che mancava dal 2011, che ci riporta a uno spot molto importante per il movimento calcistico".

"Sono scelte dell'allenatore, è un altro ottimo professionista, essendoci tantissime partite davanti, penso possa ancora mettersi in mostra. Quando sei in un grande club, in rosa ci sono co-titolari. Lui in difesa è una certezza, avrà occasioni di giocare da qui alla fine".