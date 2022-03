Inter, Marotta: “Abbiamo l’obbligo di crederci. Grande ottimismo per il futuro”

A margine di Liverpool-Inter, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport del match di Champions League e non solo

A margine di Liverpool-Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così a Sky Sport del match di Champions League e non solo: “La partita dell'andata è stata un po' strana, non avremmo meritato di perdere. C'è grande rammarico per quello che abbiamo visto a San Siro. Stasera è un test importante nella crescita di tanti giocatori che assaporano per la prima volta un'esperienza del genere. Ci sono situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato, serva per il futuro, perché il calcio è fatto di cinismo e al di là del bel gioco bisogna anche realizzare. Nulla comunque da rimproverare ai ragazzi. Stasera abbiamo l'obbligo di crederci, nonostante il pronostico avverso.