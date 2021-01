Marotta: “Inter società solida, molto positivo sul futuro. L’agente di Eriksen? Posso dire che…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “È una partita importante, anche se siamo in una fase interlocutoria. Conta la prestazione e certamente il risultato. Vicende societarie? Voglio tranquillizzare tutti, la società è solida. È un momento di contrazione finanziaria del mondo, è normale. Queste situazioni portano a una compattezza maggiore e ai valori come quello di onorare la maglia. Sono molto positivo sul futuro.

L’agente di Eriksen e il Collegio Arbitrale? Dinamiche abitudinarie in questo mondo. La società adempirà a quelli che sono gli obblighi contrattuali. Mercato? La necessità deve diventare una virtù. Non poter fare investimenti ci porta a valutare questa squadra. Operazioni fattibili non ce ne sono, stiamo valutando una riconferma totale di questo gruppo“.