Marotta: “Brozovic? Ottimisti per chiusura quanto prima. Vogliamo la coppa ma tante insidie”

Marco Macca

E' la classica notte da non sbagliare, per portare avanti nel migliore dei modi un ciclo vincente e per alzare il primo trofeo di una nuova era, dando un'altra mazzata ai rivali di sempre. Prima del fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana a San Siro tra Inter e Juventus, Beppe Marotta, amministratore delegato sport nerazzurro, ha parlato così della sfida contro i bianconeri:

TROFEO - "E' un trofeo importante che deve arricchire il palmarès del club. Viene definito derby d'Italia per l'importanza che ha questa partita, al di là della competizione. Le partite contro la Juventus sono sempre di difficile pronostico".

RINNOVI - "Rinnovi? Per quanto riguarda Brozovic, la volontà di entrambe le parti è di arrivare alla conclusione. Non siamo ancora a quel punto, ma siamo sulla strada giusta e credo che possiamo arrivarci quanto prima. Per quanto riguarda il managment, siamo una squadra nella squadra, abbiamo fatto un egregio lavoro e di questo ringrazio Ausilio e Baccin, supportando allenatore e squadra. Quello di Inzaghi è un lavoro egregio e l'importante è che si continui così".

SQUADRA CONCENTRATA - "Quella contro la Juventus è una partita particolare, dobbiamo fare più sforzi rispetto a loro che sono più abituati alle finali. Ma ho visto una squadra concentrata, mi aspetto una bella gara.

PRESSIONE - "La pressione è una condizione ordinaria per chi vuole vincere trofei. L'Inter ha una storia ricca di successi, questo vuol dire scendere in campo con orgoglio, con rispetto verso l'avversario".

(Fonte: Mediaset)