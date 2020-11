VIDEO / Marotta: “Progetto Inter a lungo termine intorno a Conte: società e dirigenti…”

“Buongiorno a tutti, quella conclusa il 21 agosto è stata indubbiamente la stagione più difficile della storia dello sport, solamente le due Guerre Mondiali avevano avuto effetti più sconvolgenti ma la Serie A sospesa per Decreto del Governo è un evento unico nella storia del nostro calcio che non ha precedenti. La stagione 2019-2020 ha sancito per l’Inter il principio di un nuovo cammino. Fin dall’inizio l’obiettivo chiaro che ci eravamo prefissi era quello di consolidare il progetto sportivo che la proprietà aveva delineato con lungimiranza e competenza, creare un modello fondato su basi solide che ci dovrà consentire di tornare alla vittoria nel tempo con un percorso di crescita continua e graduale. Abbiamo affidato la guida tecnica ad Antonio Conte, uno dei migliori allenatori del mondo che ha da subito plasmato il gruppo nella mentalità, nel senso di appartenenza e garantito qualità di prestazioni e continuità di risultato”.

LOCKDOWN – “Il campionato si è dovuto drammaticamente arrestare per oltre tre mesi, il lockdown ha rappresentato una difficoltà immensa per tutti i club, ancora di più per quelli come il nostro impegnato in un percorso di crescita necessariamente interrotto. Con coraggio, totale abnegazione e spirito di sacrificio abbiamo ripreso il nostro percorso che si è concluso con la conquista del secondo posto in campionato con 82 punti in classifica, mai così tanti dal 2009-2010, anno del Triplete, con la miglior difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Anche il cammino europeo è stato avvincente, abbiamo regalato ai tifosi interisti un mese di agosto di grande emozioni, riportando l’Inter a disputare una finale europea dopo 10 anni”.

PROGETTO CON CONTE – “Stiamo creando un progetto a lungo termine intorno alla visione di Conte, di cui abbiamo già visto i risultati sportivi e valoriali. Abbiamo valorizzato i giovani talenti come Lautaro, Barella, Bastoni, patrimonio del club e della Nazionale. L’Inter è diventata ancora più appetibile per calciatori di livello internazionale. Una gestione attenta e oculata è stata alla base della politica di rafforzamento della squadra per le competizioni della stagione in essere, conseguenza del contesto economico generale di contrazione e di una sessione di mercato anomala per tempo e durata. Allo stesso modo hanno operato la maggioranza delle big europee, in uno scenario di grande incertezza, ancora nel pieno della pandemia e dalle dolorose limitazioni, è ripartita la stagione 2020-2021, anche questa sarà anomala dal punto di vista economico e sportivo. In tutto il mondo la parola d’ordine è austerity, il tema della sostenibilità del calcio è cruciale in una fase di crisi senza precedenti”.

AUSTERITY – “La riduzione del costo del lavoro è un passaggio necessario, alla quale tutte le componenti si dovranno sottendere e col senso di responsabilità e realismo. Senza un ridimensionamento reale, questo sistema rischia il fallimento, altrettanta attenzione deve essere riposta affinché venga riconosciuto il grande rilievo che il calcio ricopre nella classifica delle industrie della Nazione per il gettito fiscale, favorendo un meccanismo certo di differimento della tassazione. Aiutare la sostenibilità del calcio, senza incorrere in demagogie, significa indirettamente fornire benefici al sistema Paese. Lo stato d’animo di enorme preoccupazione dei calciatori, per la salute propria e dei famigliari, i casi di contagio che portano a indisponibilità creano una difficoltà psicologica e fisica che incide in maniera consistente sulla preparazione e sull’esito aleatorio delle partite. Stiamo credendo un sacrificio enorme agli atleti, chiamati a impegni evitabili con le proprie Nazionali sottoposti a ritmi innaturali e ossessivi con strutture che si sono dovute adeguare ad una situazione senza precedenti”.

CRESCITA – “L’Inter ha iniziato un progetto con l’obiettivo di essere sempre competitiva fino al termine delle competizioni, l’unione d’intenti tra proprietà, dirigenza e allenatore è alla base per affrontare insieme tutte le difficoltà inevitabili di un percorso che, siamo certi, porterà risultati. La crescita costante, stagione dopo stagione, è il nostro obiettivo per attestarci costantemente su alti livelli. Ringrazio tutti voi azionisti che ci supportate con la vostra grande passione e amore per l’Inter con l’augurio di poterci ritrovare e riabbracciare presto tutti insieme”.