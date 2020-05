Marotta: “Ritiro impossibile con queste regole, vanno cambiate. Con noi ci sono…”

«Il protocollo è rigido, difficile. Siamo allineati per una ripartenza. Con noi ci sono anche altri club come Milan, Napoli, Atalanta, Sassuolo, Genoa, Verona, Cagliari». Questo un messaggio che Beppe Marotta, ad dell’Inter ha inviato tramite i giornalisti di Qsvs, programma di Telelombardia.

Le sue parole si riferiscono alla decisione del club nerazzurro e di altre società di non partire con gli allenamenti collettivi il 18 maggio se il protocollo sarà ancora questo. Definito rigido e difficile, è considerato non fattibile da un punto di vista logistico: non si può garantire l’isolamento totale in ritiro anche per tutto lo staff che ruota attorno ad una squadra.

«Non vogliamo fare polemica – aggiunge l’amministratore delegato interista – ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative», ha aggiunto al quotidiano La Repubblica il dirigente interista.