Marotta: “Bastoni? Valuteremo ricorso, gestire meglio momenti sconforto. Mai pensato a Mou”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro a pochi minuti dal calcio di inizio della sfida contro la Roma

"La sconfitta nel derby? C'è il giusto rammarico per una sconfitta immeritata, bisogna avere la capacità e la forza di girare pagina e pensare alla partita di stasera, con le motivazioni forti che contraddistingono questa squadra, e affrontare la Roma a viso aperto perchè è una partita secca, in una competizione cui teniamo molto. Le squalifiche di Bastoni e Inzaghi? Non entro nel merito, sono valutazioni che spettano al Giudice Sportivo in base ai referti dell'arbitro e, in questo caso, dell'assistente, al massimo posso analizzare la congruità. Ci rimettiamo a un'attenta valutazione che sarà fatta domani, e quindi valuteremo il da farsi. Questo non deve rappresentare un alibi per noi, abbiamo perso, e quindi dobbiamo avere la consapevolezza di farne un tesoro, di dare una giusta lettura alla partita, pensare al presente di stasera e al futuro che è la partita di Napoli con il piglio, la motivazione e la voglia di raggiungere importanti traguardi. Ricorso per le squalifiche? Con l'avvocato Cappellini analizzeremo bene il referto e valuteremo. Sicuramente dobbiamo essere ancora più bravi nel gestire i momenti di sconforto come quelli capitati a fine partita. Dobbiamo migliorarci e questo è l'obiettivo.