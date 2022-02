Marotta: “Rinnovi? Firma dirigenti atto formale. E se Perisic e Brozovic…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato così di Inter-Liverpool: le sue parole anche sui rinnovi

"Vidal ha dalla sua qualità tecniche ed esperienza, può metterla in mostra. Ha giocato in grandi club europei, è la partita adatta per lui".

"Per noi, la firma è un atto formale. Nella sostanza siamo tutti contenti di proseguire in un club importante come l'Inter, un palmares ricco di trofei e con una proprietà vicina e che vuole ottenere qualcosa di importante. Per Brozovic e Perisic siamo in fase di negoziazione, sono dinamiche del momento ma se c'è la loro volontà di proseguire, per noi c'è altrettanto sentimento. Questo vale per Perisic".