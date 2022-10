Marotta: “Avevamo previsto EL, sarebbe impresa. Skriniar? Vogliamo rinnovare quanto prima”

“La prima cosa fatta è stata un’analisi attenta della situazione, vedere se c’erano situazioni carenti. Ci siamo resi conto che questo è un gruppo che poteva risalire la china, allenatore in primis. Ha ritrovato l'anima, la compattezza, la motivazione, la sicurezza. Siamo tornati allo standard dell’Interc, come ha detto Billy nella sua analisi, siamo tornati agli standard dell’Inter, che è una società blasonata”.

“Per me è un’esperienza bellissima, dirigere una squadra come l’Inter è un sogno e un traguardo. All’inizio c’erano difficoltà, piano piano abbiamo risalito la china grazie alle sicurezze che la proprietà ci ha dato. Il fatto di aver consacrato con Conte il posizionamento, merito dei giocatori, merito di Inzaghi oggi, della proprietà e della società. E un pubblico veramente meraviglioso”.

“Sono cose ben distinte. In primis Skriniar merita il rinnovo di contratto. Abbiamo l’obbligo di sederci e negoziare il rinnovo perché se lo merita, speriamo diventi un punto di riferimento dell’Inter del presente e del futuro. Poi è chiaro che le negoziazioni si fanno in due e le decisioni si prendono in due, io sono ottimista di natura, spero si possa arrivare quanto prima al prolungamento importante per noi e per tutti”.