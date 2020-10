Marotta: “Dobbiamo fare punti, oggi una delle tanti finali. Bilancio? I premi Champions…”

Dopo il pareggio di San Siro con il Borussia Moenchengladbach, l’Inter scenderà in campo questa sera alla ricerca della prima vittoria europea di questa stagione, di fronte ci sarà lo Shakthar. Poco prima dell’inizio della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’ad dei nerazzurri Beppe Marotta:

CONTE – “Era bravo prima ed è bravo anche oggi. L’approccio di quella gara vinta con lo Shakhtar è uguale a oggi, loro hanno cambiato 7/11. Ora siamo in Champions e non in una semifinale di EL. Una delle tante finali a cui dobbiamo rispondere. Il destino di una squadra dipende da quello che fa e dai risultati degli altri. Abbiamo la possibilità di fare punti e dobbiamo farli”.

PREMI CHAMPIONS – “Siamo in una situazione anomala, non solo per la pressione degli impegni, ma anche perché ogni società risente dei mancati introiti. Anche l’Uefa nella ripartizione terrà conto della contrazione economica, ma i proventi sono sempre molto importanti”.