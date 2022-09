Marotta: “Zhang irremovibile nel no su Skriniar. Mercato difficile ma positivo”

È il giorno del derby. Alle 18 a San Siro si affrontano Milan e Inter per la 5ª giornata di Serie A. Di seguito le parole del dirigente nerazzurro Beppe Marotta a DAZN: “Il derby è sicuramente molto importante, si sa che è una stra cittadina, non va guardata la classifica, ma il contesto, le emozioni sono particolare. I grandi club sono abituati ad affrontare i grandi impegni, le motivazioni sono particolari”.

“È stato molto difficile, dobbiamo dare sostenibilità e sostegno all’azienda, dobbiamo anche rimanere competitivi. La proprietà ha inciso nel momento in cui sono arrivate offerte per Skriniar, la proprietà è stata irremovibile. Poi abbiamo creato e sfruttato opportunità, alcune sono andate in porto, altre no. Non può che essere stato un mercato positivo”.