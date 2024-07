"Sono davvero emozionato. E' un orgoglio essere in una squadra come l'Inter e non vedo l'ora di iniziare. Ho iniziato a fare il portiere a 5 anni con mio padre, che a sua volta era un portiere. Da lì fino ai 16 anni, poi sono andato al Barcellona. Sono convinto di poter fare il salto di qualità: so dove sono, ovvero in quello che ora è il miglior club d'Italia. Vengo qui per fare del mio meglio e rendere ancora più grande la storia dell'Inter".