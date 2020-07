Martinez Quarta: “Sogno di giocare in Europa. Orgoglioso di essere stato notato dall’Inter”

Martinez Quarta è stato accostato anche all’Inter negli scorsi mesi. Il difensore classe 1996 ha un contratto con il River Plate in scadenza nel 2021. A proposito del suo futuro, ai microfoni di Marca ha detto: “Il sogno di ogni calciatore è giocare in Europa. Ho quel sogno di poter giocare in Europa, in una grande squadra e di arrivare in nazionale. Sono in un’età che sarebbe bello fare il salto. Ma tutto ciò dipende da molte cose. Sono calmo, ovviamente. Per questo ho un agente che se ne occupa. Devo allenarmi e prepararmi per ciò che viene qui o ovunque. Cerco di essere ben preparato per ciò che viene. Mi vogliono squadre come Valencia, Inter e Leeds? Ho letto e sono molto orgoglioso di queste voci. Ho parlato con il mio rappresentante all’epoca e mi ha detto che quando ci sarebbe stato qualcosa di concreto me lo avrebbe detto. La realtà è che oggi con l’intera questione della pandemia, sebbene il mercato sia aperto, nulla può essere fatto fino a quando i club non hanno i loro budget. Cerco di essere calmo e aspetto. Se arriva un’offerta, il mio agente me lo dirà e la analizzeremo. Sono orgoglioso che quelle squadre con una storia mi notino. È un sogno giocare in Europa e ovviamente lo realizzerò se Dio vuole”.