Moratti: “La famiglia Zhang non può più supportare, per intenzione e mezzi, la causa Inter. Spero che…”

Intervenuto ai microfoni di Firenzeviola, Massimo Moratti ha parlato della sfida del Franchi tra Fiorentina-Inter e della vicenda societaria che sta scuotendo il mondo nerazzurro. “Credo che Conte abbia tutto il senso di responsabilità necessario per preparare bene la sfida di Firenze. Ma la Fiorentina è una squadra in crescita, in questo momento. Penso sia una gara difficile. Per l’Inter è sempre stata una partita importante quella di Firenze. Passare al Franchi significa avere delle speranze più serie per il campionato. È sempre stato tradizionalmente così“.

Cosa ne pensa delle trattative per la cessione dell’Inter da parte di Suning?

“Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza”.

(Firenzeviola.it)