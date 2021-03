Materazzi: “Nuovo logo Inter ci apre al mondo. Moratti ha indottrinato Steven Zhang”

L'ex difensore ha commentato il nuovo logo presentato quest'oggi dal club nerazzurro

Daniele Vitiello

In casa Inter è stato presentato oggi il nuovo logo. I M sono le lettere che campeggiano ad indicare 'Internazionale Milano' e riprende al tempo stesso l'espressione inglese 'io sono'.

Lo ha commentato Marco Materazzi, in diretta Instagram dal profilo ufficiale nerazzurro insieme a GQ: "Molto innovativo, va verso i ragazzi e verso chi deve far si che l'Inter sia sempre più grande. Si avvicina a quello che è il mondo ideale attualmente. Dobbiamo essere bravi noi a ricordare ai giovani la nostra storia. Penso a Jordan, ha smesso da tempo, ma è ancora presente. Il logo può cambiare tranquillamente ma noi dobbiamo esser bravi a trasmettere questi valori. Da che mondo è mondo l'inglese è lingua universale, questo nuovo logo ci può sdoganare in tutti i Paesi del mondo. Questa è la direzione della società, un continuo di una strada che abbiamo iniziato a percorrere già da tempo con 'not for everyone' e può dare visibilità ai colori nerazzurri in tutto il mondo.

E' molto intuitivo, questo è lo spirito che si vuole dare alla squadra numero uno di Milano. All'estero ci chiamano così, Inter Milano. Il Milan ha vinto tanto, ma fuori dall'Italia Milano è l'Inter. Simbolo di guerra? Noi abbiamo sofferto molto. San Siro è lo stadio più bello del mondo, quando entri ti trasmette la forza di gladiatore che ti permette di vincere le partite".

Il tempo passa, ma l'Inter resta. E al tempo stesso si evolve. Spiega Materazzi: "Per me prima eravamo una famiglia e ora nel cambio generazionale siamo rimasti tali ma cerchiamo di fare le cose al passo coi tempi. Moratti è stato il papà di tutti gli interisti, ma ora c'è Steven che è venuto a vivere a Milano e vuole essere dentro la città, ciò che non è successo con altre proprietà e deve farci ben sperare. Moratti è stato molto vicino a Steven e l'ha indottrinato su quello che è la famiglia interista".

Sulla classifica nerazzurra, Matrix ha aggiunto: "La posizione dell'Inter invidiabile, il destino dipende solo da noi. La squadra tante distrazioni non le ha, abbiamo partite toste e importanti. Stanno facendo le cose fatte per bene e speriamo non ci siano problemi fino al termine del campionato. Ai ragazzi dico di continuare a spingere forte come stanno facendo".

L'ex difensore si è soffermato anche sul momento che sta attraversando il calcio: "Stadi vuoti? Bisogna fare un plauso ai giocatori, io probabilmente così avrei smesso. I tifosi ti supportano per 90' in uno stadio pieno e mettono pressione sugli avversari, uscire indenni da certi stadi è davvero incredibile. Ricordo quando col Perugia venivo a giocare contro l'Inter: arrivavo in campo già con l'affanno".