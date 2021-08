ESCLUSIVA Mazzola: “Lukaku? Era più logico tenerlo. Ora lasciamo lavorare Marotta”

Le parole dell'ex capitano dell'Inter a proposito dell'ormai imminente addio dell'attaccante belga al club nerazzurro

L'ex capitano è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: "E' un po’ tipico dell’Inter. Anche quando le cose vanno bene, qualcosa che non quadra deve esserci. Noi dobbiamo continuare ad amarla, nella buona e nella cattiva sorte. È il messaggio che voglio dare ai tifosi in questo momento. Non pensavo proprio potesse partire, sarebbe stato più logico tenerlo almeno un anno per vincere qualcosa e poi accontentarlo e mandarlo di nuovo in Premier se questo è il suo desiderio. Inter più debole? Deve comunque partire per qualificarsi in Champions, non può essere altrimenti. Bisogna assolutamente sostituire Lukaku nel migliore dei modi. Marotta? Lasciamolo lavorare, lui ha già in mente un piano per uscire da questa situazione. Se iniziamo a discutere anche lui possiamo andare tutti a casa”