Mercato Inter, Onana e non solo: Marotta lavora su altri due innesti a zero

L'ad nerazzurro al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione

Beppe Marotta ha sempre avuto un fiuto speciale per i parametri zero. Dopo aver prenotato André Onana per la prossima stagione, l'ad nerazzurro lavora ad altri due colpi a zero. Il primo è un nome pesante, quello di Paulo Dybala. La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto all'argentino e l'Inter rimane vigile. L'altro colpo potrebbe essere Matthias Ginter in caso di partenza di Stefan De Vrij. "Tre innesti a zero non sono utopia e i conti dicono che i dirigenti nerazzurri potrebbero trovare la quadra: aggiungere calciatori di livello e anche aiutare le casse del club", sottolinea la Gazzetta dello Sport.