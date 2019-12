Vidal vuole Conte e continua a mandare messaggi. All’Inter in prestito? C’è solo un modo

L’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter è Arturo Vidal. Il tecnico Conte vuole lui per rinforzare la mediana, la dirigenza nerazzurra sta provando a convincere il Barcellona.

“Arturo Vidal vuole tornare a lavorare con Antonio Conte. L a sua parte la sta indubbiamente facendo, in attesa che scenda in campo il suo agente Fernando Felicevich . Il centrocampista ex Juventus da un mese a questa parte, ogni qualvolta è finito inizialmente in panchina, ha sempre tuonato con i media spiegando di non essere felice della sua situazione da non titolare e di dover valutare il suo futuro. Vidal ha iniziato la sua strategia da “mal di pancia” per cercare di ammorbidire la posizione del Barcellona. Il club infatti non vorrebbe liberarlo, tanto meno alle condizioni dell’Inter, ovvero un prestito secco (il Barcellona per questioni di bilancio deve incassare oltre 100 milioni da qui al 30 giugno). Marotta , infatti, seguendo le indicazioni di Suning, non vorrebbe impegnarsi fin da gennaio in un acquisto a titolo definitivo per un giocatore over 30 e con un carattere diciamo… particolare. Vidal, però, sta spingendo sull’acceleratore, non passa giorno che non mandi un messaggio a Conte nel quale garantisce sul suo comportamento”, spiega Tuttosport.