"Poi il resto del mercato dipenderà dalle uscite. E l’Inter s’è messa nelle condizioni, chiudendo con mesi d’anticipo gli affari Taremi-Zielinski, di poter aspettare. Nel piano c’è la volontà di inserire in rosa un attaccante in più. Nelle scorse settimane era stata sondata anche l’opzione legata a Depay, che lascia l’Atletico Madrid a zero, ma la cosa non ha più avuto seguito. L’obiettivo si chiama Gudmundsson, per il quale serve cedere. Chi? Carboni e Arnautovic innanzitutto, il primo per costruire un tesoretto e il secondo per liberare spazio in rosa", aggiunge il quotidiano.