Operazione Nostalgia, Baggio posta Zanetti e Totti: “Foto dell’anno fatta”

I tre giocatori erano all'Arechi per l'amichevole tra ex protagonisti del calcio e per il Divin Codino è arrivata una vera e propria ovazione

Il loro è un legame rimasto autentico e forte anche fuori dal campo. Roberto Baggio e Javier Zanetti si sono ritrovati a Salerno, allo stadio Arechi, per Operazione Nostalgia, un'amichevole tra ex calciatori che ha radunato ventimila spettatori. I due ex nerazzurri si sono messi in posa per le foto di rito prima dell'inizio della gara e con loro c'era anche Totti.