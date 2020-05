Inter, 15 pedine per finanziare il mercato in entrata: l’ambizioso piano di Marotta

Come ribadito dalle scorse settimane direttamente da Beppe Marotta, il prossimo mercato potrebbe essere molto diverso rispetto al solito: meno soldi a disposizione, più scambi. Secondo Tuttosport, l’ad nerazzurro avrebbe un piano ambizioso per rinforzare l’Inter e allo stesso tempo salvaguardare i bilanci del club:

“I club dovranno rinforzare le proprie squadre e lo strumento degli scambi sarà utilissimo anche per aiutare i bilanci. L’Inter, sotto questo aspetto, è messa bene: l’ad Beppe Marotta, infatti, fra big in uscita, giovani da piazzare e giocatori in prestito che potrebbero tornare alla base, ha un nutrito gruppo, almeno 15 calciatori, da utilizzare in estate nel mercato del… baratto per arrivare a obiettivi graditi ad Antonio Conte“.

PEDINE IN USCITA – “Il nome che più di altri riempie le pagine del calciomercato in queste settimane è quello di Lautaro Martinez, ma sappiamo come l’Inter sia ferma sulla sua posizione e non regalerà l’argentino. Al di là del Toro, però, ci sono tanti giocatori. Restando a quelli attualmente in organico, il primo nome della lista è senza dubbio quello di Matias Vecino. […] Legato a Vecino, c’è Gagliardini, nel mirino del Torino (nell’eventuale operazione Izzo), così come della Fiorentina. Con i viola l’Inter parlerà sicuramente di Chiesa e sul tavolo finiranno anche altre candidature come quella di Nainggolan, qualora il Ninja non resti a Cagliari, e Dalbert, già ora in prestito ai viola. […] Molto del mercato dell’Inter passerà dai riscatti di quattro giocatori in prestito (Nainggolan e Dalbert sono andati via in prestito secco): Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro“.

I GIOVANI – “C’è poi un lungo capitolo collegato ai giovani. Dimarco e Salcedo, in prestito al Verona, potrebbero essere offerti al club veneto per arrivare a Kumbulla. Radu dovrebbe tornare alla base per fare il vice Handanovic, ma potrebbe anche essere proposto per ingaggiare un altro portiere, Sepe (Parma) o Musso (Udinese). Un altro portiere oggi in prestito, Di Gregorio, ottimo a Pordenone, ha estimatori in A. L’Inter l’estate scorsa ha ceduto Pinamonti e Vanheusden, ma entrambi potrebbero essere ripresi e usati sul mercato, così come l’argentino Colidio, reduce dalla stagione in Belgio al Sint-Truiden“.