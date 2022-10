Mercato, progetti e non solo: Inter, ecco cosa cambierebbe con una nuova proprietà

Continuano a rincorrersi le voci su un possibile cambio al vertice del club nerazurro: gli eventuali scenari

Fabio Alampi

In casa Inter continuano a rincorrersi le voci su un possibile cambio al vertice del club: gli ultimi rumors, rilanciati dall'autorevole Financial Times, parlano di una società messa in vendita, con advisor come Raine Group e Goldman Sachs già al lavoro per una cessione. La famiglia Zhang cerca un socio di minoranza, ma tutto questo induce tifosi e addetti ai lavori a porsi una fondamentale domanda: cosa cambierebbe in caso di passaggio di mano? Al momento, ovviamente, si tratta solamente di ipotesi, in attesa di capire se ci saranno (e chi saranno) nuovi acquirenti.

Mercato e rinnovi

"Purtroppo per i sognatori più fantasiosi, le possibilità di vedere una campagna acquisti faraonica da centinaia di milioni di euro è prossima allo zero. Questo perché il settlement agreement andrebbe comunque rispettato e quindi sarebbe prima fondamentale aumentare i ricavi (il nuovo stadio ha un ruolo primario da questo punto di vista). Certo, sarebbe più ampio il margine di manovra e maggiore il budget a disposizione degli uomini mercato, ma le operazioni sarebbero comunque oculate.

A livello contrattuale potrebbero invece cambiare i contorni delle trattative in essere e delle promesse fatte dall'attuale presidente. Si pensi a una situazione delicata come quella di Milan Skriniar: il tetto attuale all'ingaggio potrebbe, perché no, essere ritoccato verso l'alto per provare a convincere il giocatore in questione. [...] Un altro esempio potrebbe essere la situazione di Romelu Lukaku, in parola con l'Inter per un rinnovo del prestito annuale. Anche in questo caso andrebbero ascoltate le volontà degli acquirenti, che potrebbero voler dirottare quella somma (prestito oneroso più stipendio) per puntare magari su un calciatore di prospettiva, secondo un'altra filosofia. Oppure, al contrario, se si immagina una proprietà statunitense, rapporti pregressi con l'agenzia Roc Nation vicina al belga o con Todd Boehly del Chelsea potrebbero favorire l'operazione".

Progetti extra campo

"Strettamente legato a quanto appena scritto, ogni cambio di proprietà può mutare diversi aspetti del club. Non è per nulla raro vedere avvicendamenti in panchina o a livello dirigenziale quando le società hanno nuovi vertici. Di certo le mosse sarebbero legate ai vincoli economici - più o meno stretti - a cui si è accennato prima, ma alla guida del club potrebbe arrivare qualcuno che punta a vincere tanto a stretto giro così come un presidente che invece preferisce programmare a lungo termine. E di conseguenza verrebbero pianificate le mosse. In generale, oltre all'estinzione dei debiti pregressi, la certezza è che l'ormai nota sostenibilità economica sarebbe sì fondamentale, ma non la parola chiave che ridimensiona i sogni di mezza estate dei tifosi".